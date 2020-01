Dakar, 8 jan (APS) - Le ministre de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop va présider jeudi une cérémonie de présentation de vœux et de décoration des agents de son département dans les différents ordres nationaux, annonce un communiqué reçu à l’APS.



Prévue à 15 heures 30 mn, la rencontre se tient au Musée des civilisations noires (MCN), précise le communiqué.



Il ajoute qu’à cette occasion, une quarantaine d’agents en activité et à la retraite vont recevoir des distinctions dans l’Ordre national du Lion et l’Ordre du mérite.