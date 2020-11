Dakar, 17 nov (APS) – Au total, 91 policiers recevront des diplômes ce vendredi après avoir participé à une formation consacrée au cadre juridique de la comptabilité des matières, a appris l’APS.



La cérémonie est prévue à partir de 10 heures à la Direction du matériel et du transit administratif (DMTA) en présence de son directeur général et de la cheffe de la coopération européenne au Sénégal, précise un communiqué parvenu à l’APS.



La manifestation entre dans le cadre de la professionnalisation et la formation continue des policiers et gendarmes sénégalais, rapporte la même source.



Elle souligne que ces formations mises en place par une équipe pluridisciplinaire de formateurs de la DMTA et du Cabinet Keur Djily ont permis aux policiers d’approfondir leurs connaissances du cadre juridique de la comptabilité des matières.



‘’Elles les ont permis également d’approfondir leurs connaissances des méthodologies de gestion et de contrôle, des procédures proposées et de l’utilisation du logiciel de stock mis en place par la police dans toutes les unités de police, entre autres’’, fait-on savoir.



Financées à hauteur de 10 millions d’euros, ajoute la source, ces formations techniques répondent aux besoins signalés par les forces de sécurité intérieure (FSI).



Elles s’inscrivent aussi dans la continuité de l’appui du Programme SENSEC-UE et plus particulièrement de ses objectifs en matière de gouvernance et de sécurité intérieure.





