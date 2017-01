Dakar, 16 jan (APS) – Le ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat, Mamadou Talla, préside mardi, une cérémonie officielle de remise du diplôme de "Master en management et régulation des marchés publics" à 24 auditeurs et du diplôme de "Manager spécialiste en passation des marchés" à 145 autres auditeurs.



Prévue à partir de 15H30, à l’hôtel Terrou-bi de Dakar, cette cérémonie est dédiée à deux programmes-phares de la politique de formation en marchés publics mise en œuvre par l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), en collaboration avec différents partenaires de l’institution, indique un communiqué reçu à l’APS.

Le "Master en management et régulation des marchés publics" a été mis en place, en 2012, par l’ARMP, en partenariat avec l’Ecole nationale d’Administration (ENA) et la Faculté des sciences économiques et de gestion de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (FASEG/UCAD).

Organisé en co-diplomation, et conformément au format LMD (licence, master et doctorat), ce master vise à répondre aux besoins des professionnels des secteurs public et privé pour être davantage performants dans leurs missions en passation, exécution et règlement des marchés publics et délégations de service public.

Le programme accréditation de ’’Manager spécialiste en passation des marchés’’ est le fruit d’un partenariat l’ARMP, l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et SETYM International, une institution internationale spécialisée dans la formation de cadres de haut niveau.

Ce programme vise à lutter contre la déperdition liée à la forte mobilité des spécialistes en passation des marchés ; formaliser les connaissances et savoir-faire des acteurs à travers une accréditation professionnelle.

Son objectif est aussi de doter les Managers spécialistes en passation de marchés d’une reconnaissance professionnelle par les gouvernements, les bailleurs de fonds et les agences d’exécution ; promouvoir la stabilité et les bonnes pratiques au niveau des autorités contractantes ; professionnaliser les métiers de la commande publique.