Dakar, 12 jan (APS) - Le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye préside, vendredi à Dakar, une cérémonie de remise d’un important lot de matériels et d’équipements destinés aux centres culturels régionaux et à l’Ecole nationale des arts (ENA).

La cérémonie est prévue à 15 heures au Grand théâtre de Dakar , indique un communiqué reçu à l’APS.

Le texte précise que la dotation est constituée entre autres, de mobiliers scolaires et de bureau, de matériels audiovisuels et de bibliothèque.

La remise de ces équipements entre dans le cadre de la politique du département de renforcement des outils de travail et de modernisation des services déconcentrés, ajoute la même source.