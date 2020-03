Dakar, 10 mars (APS) - L’Institut Thalès Afrique, "une école d’excellence et de référence" en protocole diplomatique, relations internationales et expertise électorale, procède mercredi à Dakar, à sa rentrée universitaire, a appris l’APS.



La cérémonie solennelle, prévue à partir de 10h, se déroulera dans les locaux de l’Institut sis au quartier Sacré-Coeur, non loin de l’Immeuble Expresso, rapporte un communiqué.



Elle sera marquée par les interventions des professeurs Cheikh Ibra Fall (Sciences politiques), Antoine Raymond Ndiaye (Sociologie des organisations) et Babacar Guèye (logisticien), Mory Traoré (Sciences juridiques et politiques.



Sont également attendus l’enseignante-chercheure à la Fac des Sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Amayel Diop, le directeur du centre Trainmar de Dakar, Momar Mada Fall, etc.



Thalès Afrique est un institut de recherches, de formation et de conseils stratégiques dans le domaine des sciences juridiques, politiques, sociales et diplomatiques.



L’institut se distingue par "son ancrage au cœur de Dakar, ses riches programmes de séminaires et conférences animés par d’éminents chercheurs et professionnels de Dakar et de partenaires étrangers", selon le communiqué.