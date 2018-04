Dakar, 30 avr (APS) - Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne préside ce lundi à 12 h, une réunion avec les syndicats du secteur de l’éducation et les partenaires sociaux, annonce un communiqué reçu à l’APS.



Cette rencontre se tiendra dans la Salle de Conférences de la Primature (Ex-BREDA, Immeuble Unesco).



L’ordre du jour de la réunion va porter sur la finalisation de l’accord conclu avec le G6, ajoute la même source.



Le chef de l’Etat, Macky Sall a décidé d’une revalorisation "significative" de l’indemnité de logement allouée aux enseignants, soit 15.000 FCFA à compter d’octobre, 10.000 FCFA à partir de janvier 2019 et 15.000 FCFA un an plus tard, a appris l’APS, dans un communiqué du gouvernement.