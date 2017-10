Dakar, 20 oct (APS) – Le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan va procéder, lundi, à 9 heures, à la "revue annuelle" 2017 des réformes, politiques et programmes de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), annonce un communiqué reçu à l’APS.



La cérémonie d’ouverture de cette réunion se tiendra au Grand Théâtre de Dakar, "sous la présidence effective" d’Amadou Ba, le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan".

La rencontre se poursuivra jusqu’à vendredi, et le bureau assurant la représentation de l’UEMOA au Sénégal y prendra part, selon le communiqué.



La revue annuelle des réformes de cette organisation d’intégration économique "est un moment important qui permet à chaque Etat membre (…) de faire le point sur l’état d’application des réformes communautaires".

Elle permet aussi à l’UEMOA d’évaluer les performances économiques de chacun de ses Etats membres, suivant "une grille d’évaluation harmonisée".

Le but principal de la revue est d’"identifier et anticiper les facteurs pouvant constituer un goulot d’étranglement ou atténuer l’efficacité des réformes et projets communautaires", précise le communiqué.