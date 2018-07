Dakar, 2 juil (APS) - Le Cercle des jeunes entrepreneurs du MEDS, le Mouvement des entreprises du Sénégal, organise la première édition d’un Salon dédié aux startups, jeudi à Dakar, annonce-t-il dans un communiqué.





La manifestation, portant sur le thème "La créativité", s’ouvre à partir de 9 heures, au King Fahd Palace (KFP), précise le communiqué.





Selon les organisateurs, elle est placée sous la "présidence effective" des ministres Abdoulaye Bibi Baldé (Communication, Télécommunications, Postes et de l’Economie numérique) et Alioune Sarr (Commerce, Secteur informel, Consommation, Promotion des produits locaux et PME).