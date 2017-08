Dakar, 16 août (APS) - La Rencontre des entrepreneurs (RDE) organise jeudi à Dakar une séance d’information sur son nouveau programme "Go to Market" dont l’objectif est de permettre à "toutes les personnes résidant au Sénégal et ayant une idée de projet de pouvoir la tester de manière concrète, avant de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale".





Selon un communiqué transmis mercredi à l’APS, cette séance d’information, prévue à partir de 18h30, se tiendra à l’Agora centre d’affaires, sur la Voie de dégagement nord (VDN).





"Dans un écosystème sénégalais où les idées ont parfois du mal à se concrétiser en véritables entreprises, et où la majorité des PME disparaissent au bout d’un an, la plateforme d’appui et de promotion des entreprises propose des solutions pour aider les entrepreneurs à faire aboutir leurs projets", explique le communiqué.





Il ajoute que ’’Go to Market’’ est un programme s’appuyant "sur trois axes : l’acquisition de compétences entrepreneuriales, le réseautage et le partage d’expérience ainsi que la connaissance du marché". Cette initiative vise à terme ’’un gain de temps, en confrontant réellement son idée face au marché’’, poursuit le communiqué. De même devrait-il favoriser ’’l’acquisition de connaissances et de compétences de base fondamentales pour développer son entreprise par la suite’’ et ’’une limitation du risque financier quant au coût de lancement’’ d’un projet.