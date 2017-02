Dakar, 1er fév (APS) – Le projet "Histoire Général du Sénégal [HGS] des origines à nos jours" organise un séminaire régional lundi et mardi prochains, à Tambacounda, annonce un communiqué reçu à l’APS.

Selon la même source, "cet évènement vise à redonner la parole et la plume aux régions à travers leurs voix autorisées et leurs experts attitrés et contribuera à mobiliser toutes les ressources humaines nécessaires pour une réécriture de l’Histoire du Sénégal".

Elle ajoute que "Tambacounda sera, donc, le lieu du premier séminaire régional qui servira de modèle pour toutes les 12 provinces historiques de l’espace transculturel du Sénégal".

"Ces séminaires seront donc des séances devant permettre de rendre compte de l’état d’avancement des travaux de HGS, et surtout, de susciter des contributions encore plus larges, encore plus variées et peut être contradictoires, pour que cette histoire générale soit la plus complète possible et la plus inclusive", relève le communiqué.

Le projet "Histoire Générale du Sénégal des origines à nos jours" (HGS) est initié par le Professeur Iba Der Thiam et soutenu par le président Macky Sall.

Lancé depuis fin 2013, le projet HGS regroupe, aujourd’hui, plus de 600 membres de la Communauté intellectuelle (universitaires, traditionnistes, hommes de culture, etc.).