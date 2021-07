Dakar, 19 juil (APS) – L’Union africaine de radiodiffusion (UAR) organise, à partir du 27 juillet prochain à Dakar, un séminaire de renforcement des capacités sur le thème : ’’Gestion de la pandémie de Covid-19 dans et par les médias africains", indique un communiqué reçu à l’APS.

Prévue à l’hôtel Good Rade, cette rencontre de deux jours sera organisée en collaboration avec le bureau régional de l’UNESCO, à l’intention des professionnels des médias africains, précise la même source.

Elle ajoute que le séminaire se déroulera dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur au Sénégal.

Le communiqué souligne que la rencontre ’’intervient dans un contexte marqué par de nombreux soubresauts nés des conséquences négatives du coronavirus sur la vie des femmes et des hommes’’ du continent.

Le document relève qu’à ce jour, le coronavirus a déjà fait plus de 3.750.000 morts à travers le monde et que ’’la situation appelle plus de vigilance’’.

"Au-delà des pertes en vies humaines, nous sommes tous témoins des impacts socio-économiques catastrophiques de la pandémie sur nos communautés, malgré les efforts consentis par nos gouvernements", fait-il savoir.

La même source note que sur le front de la lutte contre cette pandémie, se trouvent les journalistes dont le rôle dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations en temps réel n’est plus à démontrer.

Sur le front de la lutte contre la pandémie, les professionnels des médias africains ’’font face à de nombreux défis liés à la propagation des fausses nouvelles et les théories conspirationnistes qui altérent et diminuent l’impact réél de leur travail sur le grand public’’’, relève le communiqué.

’’Bien plus, les journalistes qui vont à la rencontre du public sont eux-mêmes exposés au virus et oublient la nécessité de se protéger’’, poursuit-il, tout en soutenant que cela occasionne de nombreux décès dans les salles de rédaction à travers le continent.

Selon le communiqué, le séminaire de Dakar ’’va mettre en synergie des journalistes et responsables de programmes venus de toute l’Afrique’’.