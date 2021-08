Dakar, 1er août (APS) – L’ONG Partners West Africa Sénégal (PWA-Sénégal), organise, mardi, au King Fahd Palace de Dakar un ‘’share fair’’ sur la sécurité routière, annonce un communiqué parvenu à l’APS.



La manifestation prévue à partir d 8 heures 30 sera présidée par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Développement, Mansour Faye et l’ambassadeur des Etats Unis d’Amérique au Sénégal, Tulinabo Mushingi, indique la même source.



Elle signale que des autorités des forces de défense et de sécurité, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, des douanes et des Eaux et forêts, entre autres, prendront part à la rencontre.



Cette activité marque la fin de la deuxième phase au Sénégal du projet Shel Road Safety Initiative (SRSI), financée par le département d’Etat américain et accompagnée par l’Etat du Sénégal à travers ses démembrements, fait-on savoir.



La rencontre sera l’occasion pour PWA-Sénégal de partager son expérience, les défis majeurs et les leçons apprises dans le cadre du projet afin de susciter davantage l’implication des acteurs pour la pérennisation des acquis, souligne le communiqué.

Entre 2015 et 2019, les accidents routiers ont occasionné en moyenne 644 décès chaque année et coûtent au moins 2 % du PIB soit environ 163 milliards de francs à l’Etat du Sénégal, soutient l’ONG.





AKS