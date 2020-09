Dakar, 24 sept (APS) - Une cérémonie de réception de nouveaux véhicules se tiendra vendredi à 9 h, à la direction du matériel des armées, située dans le camp Lemonnier, à Dakar, sous la présidence du ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, indique un communiqué reçu à l’APS.

‘’Ces véhicules vont permettre d’accroître la mobilité des unités et de renforcer leurs opérations sur toute l’étendue du territoire national’’, explique la même source.

Elle annonce qu’après la réception des véhicules, Sidiki Kaba va diriger une cérémonie d’inauguration et de de baptême du Cercle mess des officiers, qui a été l’objet d’’’importants travaux de rénovation’’.

Le CMO ‘’pourra désormais offrir un cadre plus attractif et des loisirs de meilleure qualité aux militaires et à leurs familles’’, affirme le communiqué.

Il ajoute que les acquisitions de véhicules et la rénovation du Cercle mess des officiers ‘’participent de la volonté du commandement d’améliorer les conditions de travail et d’existence des militaires’’.