Dakar, 29 août (APS) – Le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba, procède, avec Louise Cord, Directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal, à la signature d’accords de financement, jeudi, à 10 h 30, à la salle de conférences du 6ème étage du ministère de l’Economie, des Finances et du Plan.

Ces accords de financement concernent le Projet "Eau-Assainissement en Milieu rural’’ (PAEMIR), le Projet d’appui à la qualité et à l’équité de l’éducation de base (PAQEEB) et le Projet de relèvement d’urgence et de résilience de Saint-Louis pour un montant global de 118 milliards 465 millions de FCFA, selon le communiqué reçu à l’APS.