Dakar, 14 août (APS) - Le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, signe avec la Banque africaine de développement (BAD), ce mercredi à 10h30, une convention de financement pour le projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeurs (PROVAL-CV) et le projet d’appui institutionnel à la mobilisation des ressources et l’attractivité des investissements (PAIMRAI).

La cérémonie se tiendra à la salle de conférence du ministère des Finances et du Budget, précise un communiqué parvenu à l’APS.

ASG