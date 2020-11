Dakar, 16 nov (APS) - Le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération Amadou Hott et l’ambassadeur d’Italie au Sénégal Giovanni Umberto De Vito, vont procéder, mardi, à la signature d’une convention de financement, sous forme de don, relative au Projet d’appui à la résilience des ménages et groupes vulnérables contre la Covid-19 (PAREM), annonce un communiqué transmis à l’APS.



La cérémonie de signature de cette convention de financement se déroulera à 10 heures 30, à la salle de conférence de la Direction générale de la Planification et des politiques économiques (DGPPE), au du 12e étage du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, indique la même source.



