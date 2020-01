Dakar, 30 jan (APS) - Le Musée des civilisations noires (MCN) de Dakar et le Musée des civilisations de Rome (Italie) vont signer vendredi une convention de partenariat et d’échange, annonce un communiqué du ministère de la Culture et de la Communication.



Selon le communiqué, cette cérémonie se tiendra à 9 h 30, à la salle de conférence du MCN, en présence de la vice- ministre italienne des Affaires étrangères, Emanuela Del Re.