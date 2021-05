Dakar, 19 mai (APS) – Le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, et l’Ambassadeur du Japon à Dakar, Arai Tatsuo, procéderont, jeudi, à la signature de l’Echange de Notes pour l’ISSD (Initiative de suspension du service de la dette) entre le Sénégal et le Japon, a appris l’APS.

La cérémonie de signature est prévue à partir de 17 h à la salle de conférences du ministère des Finances et du Budget au 6ème étage.

