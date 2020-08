Dakar, 10 août (APS) - Le docteur Souleymane Astou Diagne, maître de conférences en sciences économiques à l’Université Alioune Diop de Bambey, annonce qu’il procédera mercredi, à 10h, au lancement de son deuxième ouvrage, dans les locaux de "septafrique’’, au Point E, à côté de la pâtisserie "Les ambassades".

"Cet ouvrage, qui s’intitule "Sénégal, Les défis économiques Post-Covid 19", traite de questions économiques et monétaires brûlantes, relatives aux perturbations de l’économie et à la dynamique de gestion et de relance, suite à la pandémie de Covid-19", souligne-t-il dans une note parvenue à l’APS.

Docteur ès en sciences économiques de l’université Paris XIII, Souleymane Astou Diagne est aussi diplômé en statistiques à l’université Paul Verlaine (Metz, France).



Ancien directeur académique du groupe Supdeco-Dakar et ancien directeur pédagogique de l’Institut supérieur de finance (ISF), il a enseigné dans de nombreuses universités au Sénégal, en France, au Mali, en Côte d’Ivoire, au Bénin et au Gabon.



Son domaine de recherche concerne principalement l’économie institutionnelle, les politiques publiques en Afrique, la mondialisation économique et le tourisme religieux.



Il est auteur de plusieurs études économiques au Sénégal et Afrique, d’articles scientifiques et d’ouvrages en sciences économiques.



Il est actuellement le secrétaire permanent de l’Observatoire économique du conseil économique social et environnemental (CESE) de la République du Sénégal.