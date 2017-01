Dakar, 4 jan (APS) - L’Institut Confucius de Dakar et l’Ambassade de Chine au Sénégal organisent un spectacle de danse, samedi 14 janvier, à partir de 15h, au Théâtre national Daniel Sorano, annonce un communiqué reçu à l’APS.



Ce spectacle sera animé par la Troupe théâtrale chinoise de XINJIANG, selon les organisateurs.



Créée en 1949, la troupe de danse artistique du Théâtre de Xinjiang regroupe 11 ethnies dont les Uygur, les Han, les Hui, les Hasakh, entre autres, précise la même source.

"Corps artistique unique, cette troupe représente incontestablement l’excellence des performances artistiques des chants et de la danse de Xinjiang", indique le texte.

A ce jour, ajoute le communiqué, la troupe a reçu plus de 200 prix et distinctions pour ses productions artistiques en Chine et à travers le monde.



Elle a déjà été en tournée dans près de 100 pays et régions du monde et les populations sont toujours irrésistiblement tombées sous son charme.

L’Institut Confucius de Dakar œuvre pour une meilleure vulgarisation de la culture chinoise à travers différentes manifestations.