Dakar, 7 fév (APS) - Une table ronde et une présentation à la presse de "la situation des acquisitions de terre à grande échelle" se tiendront mercredi, à 15 heures, au siège de l’Institut panafricain de recherche, de formation et d’action pour la citoyenneté, la consommation et le développement en Afrique (Cicodev), à Dakar, selon un communiqué reçu à l’APS.

La manifestation est organisée par le Cicodev et l’"International Land Coalition".