Dakar, 30 nov (APS) – Le think thank TrustAfrica et l’ONG Amnesty International organisent mercredi à partir de 12h une table-ronde virtuelle à l’occasion de la Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage, a appris l’APS.

Cette table-ronde est initiée en partenariat avec le Réseau africain contre les discriminations basées sur le travail, l’ascendance, l’esclavage et les croyances sociétales, indique un communiqué reçu des organisateurs.



La manifestation est axée sur le thème : ’’Les femmes victimes des discriminations basées sur l’ascendance et l’esclavage et la pandémie Covid-19’’. Les débats seront modérés par Prof. Penda Mbow, Professeur à l’Université Cheikh Anta Diop, ancienne ministre de la Culture et fondatrice du Mouvement Citoyen.

Selon les organisateurs, ’’cette table-ronde virtuelle est une occasion pour donner la parole aux femmes qui appartiennent aux organisations qui défendent ces différentes communautés pour partager leurs expériences’’.