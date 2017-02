Tambacounda, 9 fév (APS) - La région médicale de Tambacounda organise vendredi et samedi ses "Journées régionales de la santé et de l’action sociale", a annoncé jeudi son médecin-chef, le docteur Habibou Ndiaye, lors d’un point de presse.

La cérémonie officielle de cette manifestation aura lieu samedi, au conseil départemental de Tambacounda.

Elle sera présidée par la ministre de la Santé et de l’Action sociale, Awa Marie Coll Seck, et son collègue chargé de la Justice, Sidiki Kaba, selon Habibou Ndiaye.

Une campagne de collecte de poches de sang aura lieu vendredi, au centre de santé de la commune de Tambacounda.

L’objectif du comité d’organisation des "Journées de la santé et de l’action sociale" est de collecter 500 poches de sang.

Une campagne de dépistage des lésions du col de l’utérus aura également lieu lors de cette manifestation, avec un objectif "minimum de 100 femmes" à consulter.

Inspirée de "Journées médicales de la faculté de médecine de l’Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar] et des Journées médicales de l’hôpital Principal de Dakar, cette manifestation va apporter une contribution à la lutte contre le VIH, la malnutrition, la mortalité maternelle, etc."

Les conclusions des travaux scientifiques prévus lors de la manifestation seront remises aux autorités, "en guise de contribution à la politique de promotion de la santé".

Dans l’après-midi de samedi, "un match de gala" va opposer les professionnels de la santé aux agents des services administratifs publics, au stade municipal de Tambacounda.

Ce match sera suivi d’un "dîner de gala", quelques heures plus tard.