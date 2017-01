Tambacounda, 30 déc (APS) - La nouvelle radio Alkuma Fm, du groupe Alkuma, du journaliste Maké Dangnokho, lance vendredi à Tambacounda, sa grille de programmes, annonce un communiqué reçu à l’APS.



Prévue à 10 heures au quartier Liberté est, de la commune de Tambacounda, cette cérémonie de lancement devrait être présidée par le gouverneur de la région de Tambacounda, M. Elhadji Bouya Amar, indique la même source.



Des chefs de services, des autorités locales, des notabilités religieuses et coutumières, des responsables politiques, des coordonnateurs d’ONG, projets et programmes sont aussi attendus à cette rencontre.



La radio Alkuma Fm qui émet sur la fréquence 107.0, pourra aussi être écoutée en direct sur le site alkuma.info, qui, avec le journal du même nom, compose le groupe Alkuma (exprimez-vous, en langue mandingue).



En tant que radio communautaire, Alkuma Fm a concocté "une grille des programmes inclusive", pour se positionner en une "tribune pour toutes les ethnies locales : peulh, bambara, manding, soninké, diola et bassari".



Le journaliste Maké Dangnokho, promoteur d’Alkuma, a été reporter au quotidien national Le Soleil, après un passage à Walfadjri et à l’APS.