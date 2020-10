Dakar, 24 oct (APS) – La chaleur va persister, ce samedi, surtout dans les régions du nord et du centre, où les températures les plus élevées vont varier entre 38° et 42°C, annonce l’ANACIM, l’agence météorologique nationale.

Dans l’après-midi et durant la nuit, ‘’des débordements de perturbations en provenance de la Guinée pourraient occasionner des pluies faibles dans les régions sud du territoire’’ sénégalais, ‘’surtout dans les localités de Ziguinchor et Cap Skirring’’.

‘’Les visibilités seront généralement bonnes’’, et les vents seront d’‘’intensité faible ou modérée’’.