Dakar, 4 oct (APS) - Un temps plutôt nuageux va prévaloir sur la quasi-totalité du territoire sénégalais au cours des prochaines 24 heures à partir de dimanche midi, avec "des possibilités de pluies" par endroits, particulièrement sur les localités est et centre du Sénégal, annoncent les prévisionnistes météo. "Un temps plutôt nuageux prévaudra sur la quasi-totalité du territoire avec néanmoins des possibilités de pluies qui seront notées par endroits sur une bonne partie du pays et particulièrement sur les localités Est (Bakel, Kidira…), Nord (Podor, Matam…) et Centre (Linguère, Diourbel, Kaolack, Fatick…) au courant de l’après-midi et la nuit", peut-on lire dans un bulletin de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).





L’agence annonce que lundi "à partir de la matinée, cette situation pluvieuse se maintiendra surtout sur la façade ouest (Dakar y compris) du territoire" sénégalais.





La chaleur va continuer à se ressentir "sur le pays malgré la légère baisse des températures prévues avec des maxi diurnes qui varieront entre 31° C à Dakar et 35° C à Fatick et Diourbel", indique l’ANACIM.





"Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents, d’intensités faibles à modérées, seront de secteur sud à l’intérieur des terres et nord-ouest à ouest sur le littoral", lit-on encore.