Dakar, 20 jan (APS) - La société publique sénégalaise de transport Dakar Dem Dikk (DDD) va entamer jeudi la "phase pilote" de son ouverture vers quatre pays de la sous-région, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau et la Mauritanie, annonce un communiqué parvenu à l’APS.

Des bus de DDD vont convoyer des passagers entre Dakar et les capitales des quatre pays visés, selon le texte reçu lundi de son service de communication.

Une cérémonie de lancement des lignes Dakar-Banjul, Dakar-Conakry, Dakar-Bissau et Dakar-Nouakchott aura lieu jeudi au terminus de la société de transport aux Parcelles Assainies, à Dakar, en présence de son directeur général, Moussa Diop.

Le lancement de cette initiative marque le début d’un projet de transport international baptisé Afrique Dem Dikk, dont le but est de "permettre aux Sénégalais et aux étrangers vivant [au Sénégal] de voyager en toute quiétude, dans les meilleures conditions possibles de sécurité, de confort et de ponctualité, à un prix compétitif", selon le communiqué.