Dakar, 14 déc (APS) - Le cercle de jeunes entrepreneurs (CEJ) organise la troisième édition du Salon des Startups sur le thème "la Révolution économique 4.0 les enjeux du numérique", mardi à partir de 9h, au Radisson Blu hôtel, selon un communiqué parvenu à l’APS. La même source ajoute que ce salon s’inscrit dans le cadre de la démarche sociétale de l’entreprise au sein MEDS (mouvement des entreprises du Sénégal) et offre ainsi de réelles opportunités pour l’entrepreneuriat et le leadership de la jeunesse sénégalaise.



Cette rencontre sera co-présidée par Yankoba Diatara, ministre de l’Economie Numérique et des Télécommunications et Zahra Iyane Thiam, ministre de la Micro finance et de l’Economie Sociale et Solidaire, précise le communiqué.