Dakar, 27 jan (APS) – Huit organisations féminines et de la société civile du Sénégal organisent un atelier d’information sur "les préoccupations de la femme sénégalaise en matière d’accès et de contrôle des ressources foncières", mardi, à 9h30, à l’hôtel Océan, à Dakar, selon un communiqué parvenu à l’APS.

L’Institut panafricain de recherche, de formation et d’action pour la citoyenneté, la consommation et le développement en Afrique (Cicodev-Afrique), la Fédération nationale des femmes rurales du Sénégal (FNFRS), Wildaf Afrique de l’Ouest, Wildaf Sénégal, Oxfam et ActionAid participent à l’organisation de l’atelier.

"L’objectif de cet atelier est d’informer et de vulgariser l’Initiative Kilimandjaro" ou la "Charte pour la réalisation des droits fonciers des femmes en Afrique", qui a été adoptée en octobre dernier à Dar es Salaam (Tanzanie) par des organisations de femmes de plusieurs pays.