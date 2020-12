Dakar, 2 déc (APS) - L’Institut Panos Afrique de l’Ouest (IPAO) et le Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI) vont organiser un atelier sur ‘’le journalisme sensible au genre’’, vendredi et samedi prochains, à Dakar, annonce un communiqué parvenu à l’APS.



’’L’objectif global de l’atelier est de discuter et d’approuver le module ‘journalisme sensible au genre’ et d’engager les écoles de journalisme à l’intégrer dans leurs curricula de formation’’, précise le communiqué reçu de l’IPAO.

Six écoles de journalisme du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Niger et du Sénégal, en plus du CESTI, prendront part à cet atelier.