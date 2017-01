Dakar, 25 jan (APS) - Le Forum Civil, dans le cadre de la 2ème phase de son Projet CRAFT financé par Oxfam, organise à Grand-Yoff, jeudi, un forum citoyen sur la fiscalité des ressources minérales au Sénégal, indique un communiqué reçu à l’APS.

"Ce forum vise à lancer un débat national sur les régimes fiscaux des industries pétrolières et gazières en vigueur avec les organisations de la société civile ainsi que d’autres acteurs du secteur extractif (population, élus locaux, parlementaires, ONG, journalistes, représentants des administrations concernées)", précise le texte.

Selon la même source, il portera sur trois thématiques : ’’l’état de la politique fiscale des ressources minières au Sénégal’’, ’’le régime fiscal du sous-secteur des hydrocarbures au Sénégal : enjeux et perspectives’’ et ’’l’analyse de la collecte et attribution des revenus tirés des industries extractives à la lumière du principe de transparence’’.