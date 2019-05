Dakar, 9 mai (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce un temps ensoleillé au cours des prochaines 72 heures, "avec toutefois la présence de nuages bas qui évolueront par moments sur le long de la côte" sénégalaise.



"Un temps ensoleillé sera noté au cours de ces prochaines 72 heures avec toutefois la présence de nuages bas qui évolueront par moments sur le long de la côte" sénégalaise, indique l’ANACIM dans un bulletin dont les prévisions vont entrer en vigueur à partir de jeudi midi.

Elle annonce par ailleurs que pour les prochaines 24 heures, la "forte chaleur persistera à l’intérieur du pays, particulièrement sur les localités est et nord" du Sénégal, "néanmoins les températures maximales accuseront une légère baisse au fur et à mesure jusqu’en fin d’échéance".

"A Dakar par contre, la chaleur sera moins ressentie. La fraîcheur nocturne et matinale sera davantage marquée au fil des jours", avec des visibilités "globalement bonnes", écrivent les prévisionnistes météo.

Les vents, en ce qui les concernent, "seront de secteur nord à nord-ouest sur la moitié nord et ouest à sud-ouest sur la zone sud et d’intensités faibles à modérées", indique l’ANACIM.

Selon la même source, les "pics de températures maximales oscilleront de 40°C à Kaolack à 47°C à Matam" dans les régions nord, centre et est, contre 26°C à Dakar, la fraîcheur nocturne et matinale devenant "à nouveau légèrement sensible sur les régions proches du littoral".