Dakar, 11 nov (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce un ‘’temps nuageux’’ dans le territoire sénégalais et des ‘’risques de pluies fines’’ dans le nord-ouest, le centre-ouest et le sud, durant ce vendredi.

Dans un bulletin parvenu jeudi soir à l’APS, l’ANACIM annonce ‘’une baisse des températures maximales (…) sur la majeure partie du pays’’, dans ‘’les régions proches du littoral’’ notamment.

‘’Les (…) températures maximales n’excéderont pas 37°C, dans les régions nord’’, indique le bulletin contenant des prévisions d’une durée de vingt-quatre heures.

Il assure que ‘’les visibilités seront généralement bonnes’’, que ‘’les vents, d’intensité faible ou modérée, seront (…) assez forts sur le littoral’’.