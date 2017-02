Dakar, 31 jan (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce un temps "plutôt clément sur une bonne partie du territoire" au cours des prochains 24 heures, à partir de mardi minuit.

"Le ciel sera largement ensoleillé sur le pays hormis dans la zone sud où des voiles de nuages seront notés au cours de la journée. Le temps sera plutôt clément sur une bonne partie du territoire notamment sur le littoral où les températures évolueront entre 24 et 32°C", écrivent les prévisionnistes météo.

Dans les régions centre et sud du Sénégal, ajiutent-ilsdans le bulletin quotidien de prévision, "les températures journalières atteindront respectivement des pics de 36 et 38°C" au cours de cette période.

De manière générale, annonce l’ANACIM, la fraîcheur nocturne et matinale "restera sensible sur l’ensemble du pays avec des températures minimales qui varieront généralement entre 16 et 18°C".

A partir de mercredi, une "baisse généralisée des températures journalières maintiendra un temps clément sur la majeure partie du territoire", avec une fraîcheur nocturne et matinale "particulièrement sensible sur le pays ces prochaines 72 heures".