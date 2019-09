Dakar, 27 sept (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) prévoit pour les prochaines 24 heures, un temps stable "sur la majeure partie du territoire" sénégalais, hormis l’extrême sud où des risques d’orages et de pluies sont à considérer.



"Ces prochaines 24 heures, la stabilité persistera sur la majeure partie du territoire hormis l’extrême sud où des risques d’orages et de pluies sont prévus" indique l’ANACIM dans son bulletin reçu à l’APS.







Selon la même source, la sensation de chaleur se maintiendra sur les régions nord du Sénégal où "les températures maximales seront comprises entre 38 et 40°C".







Elle indique que les visibilités seront "généralement bonnes", les vents devant être "de secteur ouest à sud-ouest d’intensité faible à modérée".











SG/BK