Dakar, 4 déc (APS) - Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural présidera un webinar, lundi, à l’occasion de la 7ème Journée mondiale des sols au Sénégal, que co-organisent l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Institut national de pédologie (INP), annonce un communiqué.

Le webinar "réunira tous les acteurs institutionnels qui ont un rôle à jouer dans la gestion, l’utilisation, la préservation et l’amélioration des sols".

Cette rencontre virtuelle vise à "sensibiliser à l’importance primordiale des sols comme support de la vie et capital naturel indispensable pour atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle mais aussi comme élément essentiel contribuant à préserver les écosystèmes terrestres, l’environnement, la biodiversité et la lutte contre le changement climatique".

Il s’agit aussi de "souligner la nécessité de protéger, de préserver, d’améliorer et de réhabiliter les sols à travers des politiques solides accompagnés de programmes d’investissements, de stratégies et actions efficientes".



’’Maintenons les sols vivants, protégeons la biodiversité des sols’’ est le thème de la 7ème Journée mondiale des sols au Sénégal.