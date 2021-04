Dakar, 8 avr (APS) - L’association "Mon Sénégal à moi" annonce organiser "72h de Speed Coaching" à partir de vendredi, dans le cadre de ses actions visant la promotion du civisme et du développement personnel des jeunes.



La cérémonie de cette manifestation se déroulera à partir de 9 heures, dans les locaux du Groupe scolaire Asselar, à Ouagou Niayes 2, en face de l’inspection d’académie, précise un communiqué reçu des organisateurs.

"Cet évènement est rendu possible avec l’engagement d’experts bénévoles (entrepreneuriat, marketing, finances, communication…) qui se relayeront durant ces 72h pour booster 100 jeunes au civisme et à la citoyenneté, au développement personnel de notre jeunesse’’ et "à la recherche d’idées et conception de projet", ajoute le communiqué.

L’association "Mon Sénégal à moi" rappelle avoir lancé "en octobre 2020, le programme SOTOO pour apporter une réponse au phénomène de l’émigration irrégulière qui a emporté beaucoup de nos jeunes".

Ce programme "a permis d’organiser des campagnes de sensibilisation à la prise de conscience de notre jeunesse à ses propres capacités de résilience face aux difficultés que traverse le monde, surtout avec la pandémie du coronavirus", souligne le communiqué.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, l’association "Mon Sénégal à moi" dit avoir mobilisé "des experts, entreprises, bonnes volontés, associations pour soutenir des jeunes porteurs de projet en lançant une campagne de financement participatif".

Le texte signale que cette campagne (crowfunding) vise "tout d’abord à identifier des jeunes désireux d’entreprendre, organiser des sessions de coaching avec des experts volontaires pour une meilleure préparation à l’entrepreneuriat des jeunes".