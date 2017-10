Dakar, 23 oct (APS) - La chaleur va se maintenir "sur l’ensemble du territoire" sénégalais jusqu’à jeudi, avec des pics de températures de l’ordre de 41%, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) dans ses prévisions pour les prochaines 72 heures.





"La sensation de chaleur se maintiendra sur l’ensemble du territoire" sénégalais jusqu’à jeudi, "principalement sur les zones nord et centre où les pics de températures tourneront autour de 41°C", écrivent les prévisionnistes météo dans bulletin transmis lundi à l’APS.





"Un temps ensoleillé sera noté sur l’ensemble du pays" entre lundi et mardi, période au cours de laquelle la chaleur sera déjà "soutenue sur l’ensemble du territoire, notamment sur les régions centre et nord où les températures maximales varieront entre 38 et 42°C", peut-on lire.





Selon la même source, les visibilités "seront généralement bonnes au cours des prochaines 72h", avec des "vents dominants d’intensités faibles à modérées" et "de secteur est sur les régions nord et centre, devenant ouest à sud-ouest sur le reste du pays".