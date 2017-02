Dakar, 2 fév (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce une chaleur un peu "plus marquée" sur l’ensemble du territoire sénégalais, à partir de vendredi minuit.



"A partir des prochaines 48h et 72h, la sensation de chaleur sera plus marquée sur la majeure partie du pays avec des pics de températures maximales qui pourraient atteindre 38°C par endroits", écrit l’ANACIM dans son bulletin de prévision rendu public jeudi.

A partir de vendredi minuit, un temps ensoleillé sera noté sur l’ensemble du territoire, la sensation de chaleur diurne devant intéresser "particulièrement les régions orientales et le centre du pays avec des températures maximales qui oscilleront entre 34 et 36°C", annoncent les prévisionnistes météo.

"Cette situation contrastera avec celle de la zone de Podor et de l’axe Saint-Louis-Dakar où la sensation de chaleur sera moins ressentie avec des températures maximales qui varieront entre 26 et 32°C", ajoutent-ils.

Dans le même temps, la fraîcheur nocturne et matinale "restera sensible sur l’ensemble du territoire" et les visibilités "seront généralement bonnes malgré la présence d’une faible poussière".