Dakar, 20 juil (APS) - La Commission de l’UEMOA et le Centre ouest-africain pour la recherche et le développement agricoles (CORAF) vont organiser une conférence de presse en ligne, mercredi, de 11 h à 13 h, selon un communiqué reçu à l’APS.



‘’Valorisation des acquis de la convention CORAF-UEMOA’’ est le thème de la conférence de presse, qui sera donnée par Jonas Gbian, le commissaire chargé du département de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement à la Commission de l’UEMOA, et Maria Angela Bareto Da Veiga Moreno, la présidente du conseil d’administration du CORAF.



La Commission de l’UEMOA et le CORAF sont liés depuis septembre 2014 par une ‘’convention de partenariat’’ dont la mise en œuvre a permis d’exécuter des programmes prioritaires de recherche dans les pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, selon le communiqué.