Dakar, 11 nov (APS) – Le groupe Sup de Co va organiser une conférence sur ‘’l’après-Covid-19 : les défis macro-économiques en Afrique et au Sénégal’’, vendredi à 15 h, à la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar, annonce un communiqué reçu à l’APS.

La conférence sera donnée par Mesmin Koulet-Vickot, le représentant du Fonds monétaire international pour le Sénégal et la BCEAO.

Elle fait partie des ‘’Vendredis de Sup de Co’’, des activités pédagogiques qu’organise cet établissement privé d’enseignement supérieur.