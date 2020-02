Dakar, 22 fèv (APS) - L’Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS) organise, lundi, une conférence internationale sur ’’Les avancées récentes des méthodes spectroscopiques : applications dans l’industrie et l’agriculture.’’



La manifestation scientifique prévue à partir de 9 h, à l’hôtel Ngor Diarama, est organisée en partenariat avec le Réseau des académies des sciences des pays membres de l’organisation de la conférence islamiques (NASIC) et la Commission des sciences et technologies pour le développement durable dans le Sud (COMSATS), selon un communiqué de l’ANSTS.