Dakar, 16 juin (APS) – L’artiste-plasticien Abdoulaye Mbaye va exposer au Grand Théâtre de Dakar, sur "les talibés et la mendicité", à partir de lundi, selon un communiqué reçu à l’APS.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le même jour, à 13 heures.

Cette exposition organisée dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l’enfant, prendra fin le 25 juin.

"Il s’agit de montrer, à travers une trentaine de tableaux, les différentes formes d’exploitation des enfants, la gravité du phénomène des ‘talibés’ et de la mendicité, et surtout d’amener les décideurs à prendre des sanctions très sévères contre les coupables de ces actes", explique Mbaye.

L’exposition sera soutenue par le ministère de la Femme, de la Famille et de la Petite enfance, la Direction des droits, de la protection de l’enfance et des groupes vulnérables et l’ONG Word Vision.

Abdoulaye Mbaye, membre de la promotion 2004 de la section "Art plastique" de l’Ecole nationale des arts du Sénégal, travaille à "l’éradication de ce fléau", les enfants réduits à la mendicité.