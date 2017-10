Dakar, 19 oct (APS) - L ’association "Dr Nakamou" et la 3e promotion des étudiants en médecine de Saint-Christopher organisent dimanche une journée solidaire autour du thème sport et santé.

Cette manifestation est initiée en collaboration avec le centre de danse "The Dance Hall" et Canal Olympia, précise un communiqué de presse. Celui-ci évoque comme prétexte le mois d’octobre dédié à la lutte contre le cancer du sein et les activités régulières de sensibilisation contre les maladies non transmissibles telles que les maladies cardiovasculaires et l’hypertension artérielle.

Le communiqué annonce qu’"une après-midi sportive sera offerte au grand public sur l’esplanade de CanalOlympia de 16h à 19h".

Il signale que "plusieurs activités seront proposées et permettront au public de bouger, à travers des ateliers de danses sportives, mais aussi de mieux comprendre les techniques d’autopalpation du sein avec des supports anatomiques (bustes)."



"Un message de santé sera proposé ainsi que des mets sains, le tout dans un cadre ludique", conclut le communiqué.