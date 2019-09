Dakar, 20 sept (APS) - Une mission du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), composée d’une délégation de 40 entreprises, sera en visite à Dakar du 23 au 25 septembre 2019, annonce un communiqué parvenu à l’APS.

L’organisation patronale française compte renouveler, à travers cette visite, ’’son intérêt pour le Sénégal à cette phase cruciale du plan Sénégal émergent (PSE)’’, selon le communiqué.

Aussi, ajoute-il, cette visite à Dakar devrait permettre d’échanger avec les plus hautes autorités sénégalaises et le secteur privé, ’’sur les projets à développer dans le domaine du numérique, de la ville durable, de l’énergie, de la formation, des services financiers et de l’assurance ainsi que des politiques de RSE à mettre en place.

A l’issue des échanges à huis clos, un point de presse sera conjointement tenu par l’APIX, le MEDEF et le CNP le lundi à 14H 30 au Novotel ’’en vue de partager des informations sur le sens de la visite et les perspectives qui pourraient en découler’’, ajoute la même source.