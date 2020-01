Dakar, 25 jan (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce une sensation de chaleur marquée "sur une bonne partie" du territoire sénégalais au cours des prochaines 24 heures, avec des températures comprises entre 37 et 40 degrés dans les régions de l’intérieur du Sénégal.





"Au cours des prochaines 24 heures, un ciel ensoleillé à passagèrement nuageux prédominera sur la quasi-totalité du territoire avec toutefois des bandes de nuages denses qui défileront sur les localités nord-ouest", indique-t-elle dans ses dernières prévisions valables à partie de samedi midi.





Selon les prévisionnistes météo, du fait d’une "hausse généralisée des températures, la sensation de chaleur sera marquée sur une bonne partie du pays avec des maxima qui varieront entre 37 et 40°C dans les régions de l’intérieur".





"Cependant, ajoutent-ils, le temps sera relativement clément sur les localités proches du littoral où des températures journalières de 28°C à Dakar et 36°C à Saint-Louis seront relevées", la fraicheur nocturne et matinale devant être "moins ressentie sur l’ensemble du pays avec des minima de températures qui oscilleront entre 21 et 24°C".





Les météorologues notent par ailleurs que les visibilités "seront légèrement réduites par une suspension de poussière sur la moitié sud du territoire notamment sur les localités de Bakel, Tambacounda, Kédougou et probablement Kolda".





"Les vents seront de secteur nord à nord-est et d’intensités faibles à modérées, par ailleurs un vent assez fort sera noté à Dakar et ses environs", signale-t-on de même source.