Dakar, 23 juin (APS) – Les membres du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (FORCE Covid-19) vont effectuer une visite dans les départements de Dakar, Guédiawaye, Pikine et Rufisque, mercredi, selon un communiqué reçu à l’APS.



Ils vont rencontrer les autorités administratives et territoriales des quatre départements à visiter. Ils auront des ‘’échanges’’ avec les comités chargés d’identifier les ayants droit de l’aide alimentaire octroyée aux populations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus.



Le général François Ndiaye, le président dudit comité, et ses collaborateurs vont également tenter de mesurer l’‘’impact’’ de cette aide sur le plan de riposte contre la pandémie de coronavirus. Ils vont procéder à l’‘’évaluation des fonds attribués aux secteurs [d’activité] impactés par la pandémie’’.