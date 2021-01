Dakar, 26 jan (APS) – Le Timbuktu Institute organise, mercredi,

en partenariat avec l’Ambassade des Etats-Unis au Sénégal, un webinaire interactif sur le thème : "les jeunes contre l’extrémisme violent : comment construire la résilience", a appris l’APS.



Animée par le Dr Bakary Sambe, cette visioconférence est initiée dans un contexte où "l’extrémisme violent, enjeu primordial pour le continent, cible principalement les jeunes", renseigne un communiqué.







Lequel informe que six personnalités connus des milieux religieux, universitaire, de la société civile et des médias interviendront au cours de cet évènement destiné à mobiliser la jeunesse dans la prévention de l’extrémisme violent et la radicalisation.