Dakar, 26 déc (APS) - Le Conseil d’administration (CA) du Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS) effectue, mardi à Thiès, une visite de chantiers pour évaluer l’état d’avancement de ses projets, annonce un communiqué transmis à l’APS.

Les autorités du Fonds se rendront successivement au centre Polimed construit à Mbour et fonctionnel depuis décembre 2015 et au chantier de la centrale solaire de Santhiou Mékhé.



Les membres du CA iront aussi visiter les chantiers des centrales solaires de Méouane et de Parenterus, mais aussi une unité industrielle de production de solutés massifs à Bayakh, ajoute le texte.







BHC/PON