Dakar, 14 sept (APS) – La ministre française chargée des Sports, Roxana Maracineanu, va rendre visite aux dirigeants de Dakar Sacré-Cœur, mercredi à 9 h, selon un communiqué de ce club de football.

Mme Maracineanu sera accompagnée du nouvel ambassadeur de la France au Sénégal, Philippe Lalliot.

‘’Cette visite vise à renforcer la coopération entre la France et le Sénégal en matière sportive et entre dans la perspective des Jeux olympiques de la jeunesse en 2022, à Dakar, et des Jeux olympiques et paralympiques prévus à Paris en 2024’’, explique le communiqué.